Συγκινεί το «αντίο» του αδελφού στην Πέννυ Ντόσα: «Έδωσες τα πάντα, μέχρι την τελευταία στιγμή»

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα η είδηση του θανάτου της Πέννυς Ντόσα (το γένος Παλαντζά), με συγγενείς, φίλους και όσους τη γνώρισαν να την αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης.

Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι το δημόσιο μήνυμα του αδελφού της, Νίκου Ντόσα, ο οποίος μέσα από λίγες, αλλά γεμάτες συναίσθημα λέξεις, περιγράφει την προσωπικότητα της αδελφής του και το κενό που αφήνει πίσω της.

Όπως αναφέρει, η ανιδιοτελής προσφορά προς τους ανθρώπους ήταν το στοιχείο που τη χαρακτήριζε σε όλη της τη ζωή, επισημαίνοντας πως η μεγάλη της καρδιά και η διάθεσή της να βοηθά τους άλλους ήταν γνωστές σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

«Κάθε λέξη θα είναι μικρή μπροστά στην τεράστια καρδιά σου! Και αυτό δεν το λέω εγώ σαν αδερφός και οικογένειά σου. Το λένε όλοι αυτοί που υπήρχαν στη ζωή σου!», γράφει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας το συγκινητικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα, ο Νίκος Ντόσας θυμάται τη στενή σχέση που τους ένωνε, σημειώνοντας πως η αδελφή του πρόσφερε απλόχερα την αγάπη της όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στους φίλους και σε κάθε άνθρωπο που βρισκόταν δίπλα της.

«Εγώ σαν αδερφός ξέρω ότι ήμουν η μεγάλη σου αγάπη μέχρι να έρθει στον κόσμο η “τσιτσίνα” μας! Όμως όπως έδινες σε εμάς με όλο σου το είναι, έτσι έδινες και σε φίλους, ακόμη και σε απλούς γνωστούς. Και όπως έδωσες μέχρι και την τελευταία στιγμή… τα πάντα σου!», αναφέρει, σε ένα μήνυμα που συγκινεί και αποτυπώνει το μέγεθος της απώλειας.

Η ανάρτησή του έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δεκάδες φίλους και γνωστούς να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και να μοιράζονται αναμνήσεις από την Πέννυ Ντόσα, τιμώντας τη μνήμη μιας γυναίκας που, όπως όλοι αναφέρουν, ξεχώριζε για την καλοσύνη, την αγάπη και την προσφορά της προς τον συνάνθρωπο.

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