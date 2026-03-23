Συγκινεί η γιαγιά των τριών κοριτσιών της οικογένειας Πλακιά – Κρατάει στην αγκαλιά της μία κορνίζα με τις εγγονές της

Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, έφτασαν από νωρίς το πρωί έξω από την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «Γαιόπολις» στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη.

Μία εξ αυτών είναι και η γιαγιά των τριών κοριτσιών Πλακιά, οι οποίες είναι μεταξύ των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Η γιαγιά της Θώμης, της Χρύσας και της Αναστασίας, κρατώντας στα χέρια της μία κορνίζα με φωτογραφία των τριών εγγονιών της, δίνει το παρών στη δίκη, και ελπίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

(*) φωτογραφία thesspost.gr

