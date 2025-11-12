Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα ΕΛΤΑ στην Πύλη

Ο Δήμος Πύλης σε ανακοίνωσή του “εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας του Καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) στην Πύλη, το οποίο αποτελεί κρίσιμο πυλώνα εξυπηρέτησης για δεκάδες κοινότητες της περιοχής.

Το κατάστημα ΕΛΤΑ Πύλης δεν εξυπηρετεί μόνο την πρωτεύουσα του Δήμου, αλλά και 43 χωριά, κυρίως ορεινά και απομακρυσμένα, όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ιδιαίτερα δύσκολη. Η ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά των ηλικιωμένων και των επαγγελματιών της υπαίθρου.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες και με στόχο να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα, ο Δήμος Πύλης διοργανώνει Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας: Έμπροσθεν του Καταστήματος ΕΛΤΑ Πύλης, την Παρασκευή 14/11/2025, στις 11:00 το πρωί.

Ο Δήμος καλεί όλους τους φορείς, τους επαγγελματίες και τους δημότες να δώσουν δυναμικό «παρών», στηρίζοντας έμπρακτα τη διατήρηση της λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ Πύλης, που αποτελεί βασική υποδομή εξυπηρέτησης και ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Η φωνή της Πύλης πρέπει να ακουστεί δυνατά και καθαρά: