“Στράτα 40 χρόνων” από τους Τρικαλινούς Σαρακατσαναίους

Μέσω ενός πλούσιου φωτογραφικού λευκώματος με τίτλο «Στράτα 40 χρόνων», καταγράφεται η πλούσια και ιδιαίτερη τρικαλινή σαρακατσάνικη παράδοση, σηματοδοτώντας παράλληλα την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια παρουσίας του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Τρικάλων «Τα Κονάκια» στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας.

«Δεν είναι μόνο ένα απλό φωτογραφικό λεύκωμα. Δεν είναι απλώς ένα αρχείο. Είναι ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας και της μέχρι τώρα πορείας μας. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, φτιαγμένη από στιγμές, πρόσωπα, ανθρώπους που πέρασαν, έμειναν, δημιούργησαν, πρόσφεραν, από παιδιά που σήμερα είναι γονείς, από ανθρώπους που χωρίς να το ξέρουν, έγραφαν κομμάτια μιας συλλογικής διαδρομής την οποία προσπαθούμε να διασώσουμε και να μοιραστούμε», τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ελένη Κόκκαλη.

Περιγράφοντας η Κ. Κόκκαλη το φωτογραφικό λεύκωμα, τονίζει:

«Το λεύκωμα “Στράτα 40 χρόνων” είναι η πρώτη συγγραφική προσπάθεια του συλλόγου μας. Επιλέξαμε να παραμείνει σε μικρό μέγεθος επειδή είναι μια πρώτη προσπάθεια και θα θέλαμε να μην είναι υπερβολική και πέραν του μέτρου. Το υλικό έχει συγκεντρωθεί από όσα αρχεία ήταν διαθέσιμα. Το παλιότερο υλικό ήταν μικρό σε όγκο, όμως φροντίσαμε να το αξιοποιήσουμε με σεβασμό, ώστε το λεύκωμα να ισορροπεί όσο το δυνατόν πιο δίκαια ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα που το φωτογραφικό υλικό είναι άφθονο και εύκολα διαχειρίσιμο. Αποτελείται από έξι ενότητες, καθεμία από τις οποίες φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της ζωής και της δράσης μας».

«Γιατί να αφορά αυτό το λεύκωμα ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ σχέση με τον Σύλλογο;» θέτει την ερώτηση η κ. Κόκκαλη…

Η απάντηση, που δίνει η ίδια είναι απλή και εξηγεί: «Επειδή η ιστορία ενός συλλόγου δεν είναι ποτέ μόνο δική του. Είναι κομμάτι της πόλης, της κοινωνίας, του πολιτισμού. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του τι σημαίνει συλλογικότητα, τι σημαίνει παράδοση, τι σημαίνει να κρατάς τις ρίζες σου σταθερές ενώ συνεχίζεις να δημιουργείς. Και αυτό αφορά όλους. Όλη αυτή η προσπάθεια – από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση – δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς τη σημαντική στήριξη του προγράμματος ΚΕΝΑΚΑΠ και των στελεχών του».

Σε κλίμα συγκίνησης, μνήμης και πολιτιστικής δημιουργίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η ξεχωριστή εκδήλωση «40 Χρόνια Ρίζες και Έμπνευση», η οποία διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Τρικάλων «Τα Κονάκια» στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό – Μουσείο Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα. Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό άξονα την παρουσίαση του παραπάνω φωτογραφικού λευκώματος που αποτυπώνει την 40χρονη πορεία και δράση του Συλλόγου στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής. Παράλληλα παρουσιάστηκε Έκθεση Ζωγραφικής του Δημήτρη Κυριάκου, καθώς και εκθέματα από την προσωπική συλλογή του Κώστα Βαλκανιώτη, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική και λαογραφική κληρονομιά των Σαρακατσαναίων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ζωντανό ταξίδι στη μνήμη, στις ρίζες και στη δημιουργική πορεία 40 χρόνων του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Τρικάλων, αναδεικνύοντας την προσφορά του στον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία. Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά στιγμές, πρόσωπα και δράσεις που σημάδεψαν την πορεία του. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η μουσική παρουσία των μελών του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Πιερίας, οι οποίοι έντυσαν μουσικά την εκδήλωση, προσφέροντας παραδοσιακούς σκοπούς και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που καθήλωσε και ενθουσίασε το κοινό. Η παρουσία τους αποτέλεσε φόρο τιμής στη μουσική παράδοση των Σαρακατσαναίων και καταχειροκροτήθηκε.

Απ. Ζώης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)