Στο Thessaly Pass 2026 και ο Δήμος Μετεώρων – Ψηφιακή κάρτα 200 ευρώ για την ενίσχυση του τουρισμού

Θετικές εξελίξεις για τον τουρισμό στον Δήμο Μετεώρων, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ενέκρινε την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου και την άμεση έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «Thessaly Evros Pass 2026», στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Δήμος Μετεώρων.

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, προβλέπει τη χορήγηση άυλης ψηφιακής κάρτας αξίας 200 ευρώ ανά δικαιούχο για επισκέψεις σε πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Μετεώρων.

Η ψηφιακή κάρτα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές του προγράμματος, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά και την τουριστική κίνηση.

Εκτός από τον Δήμο Μετεώρων, στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Δήμοι Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Βόλου, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών και Πύλης (πλην των Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), ενώ για τον Έβρο προβλέπεται ξεχωριστό πρόγραμμα με ενίσχυση 250 ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ψηφιακές κάρτες θα διανεμηθούν σε δύο φάσεις, Σεπτέμβριο – Οκτώβριο και Νοέμβριο – Δεκέμβριο, με στόχο την τόνωση της επισκεψιμότητας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές του 2023.

stagonnews.gr