Στο Eco News by ΔΕΗ του ΣΚΑΪ, το Παθητικό Νηπιαγωγείο των Τρικάλων (βίντεο)

Στην εκπομπή Eco News by ΔΕΗ που προβάλλει το κανάλι του ΣΚΑΪ, φιλοξενήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 (μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων) ρεπορτάζ για το Παθητικό Νηπιαγωγείο των Τρικάλων, το πρώτο της χώρας.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς συνομίλησε με τη δημοσιογράφο Κορίνα Γεωργίου, αναφέροντας τα σχετικά δεδομένα με το νηπιαγωγείο και την τεχνολογική δυνατότητα που αυτό προσφέρει στη σχολική κοινότητα.

Ο κ. Σακκάς αναφέρθηκε και στο έτερο παθητικό σχολείο του Δήμου Τρικκαίων, το Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών.

