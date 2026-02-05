Στο 1ο Προσυνέδριο της ΝΔ στα Ιωάννινα συμμετείχε η ΔΕΕΠ Τρικάλων

Με δυναμική παρουσία συμμετείχε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας στο 1ο Προσυνέδριο του κόμματος, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ τον Μάιο στην Αθήνα.

Η παρουσία και η συμμετοχή στο Προσυνέδριο επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΔΕΕΠ Τρικάλων στις αξίες και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και τη διαρκή στήριξη στο έργο της κυβέρνησης και του Προέδρου του κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναπτύχθηκε γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος για τις πολιτικές προτεραιότητες, τις μεταρρυθμίσεις και τις προκλήσεις της επόμενης περιόδου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πολιτικού πλαισίου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Συνεδρίου.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά προκαλεί το γεγονός ότι η ΔΕΕΠ Τρικάλων προχωρά ενωμένη, με κοινό στόχο και ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό, συμβάλλοντας ενεργά στη συλλογική προσπάθεια ενδυνάμωσης της Νέας Δημοκρατίας.