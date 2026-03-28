Στο τραπέζι νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για το εμπόριο – Σύσκεψη με Κουρέτα για στήριξη των ΜμΕ

Σε ουσιαστικό διάλογο με σαφείς αναπτυξιακές προεκτάσεις εξελίχθηκε η συνάντηση εργασίας του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, όπου τέθηκαν στο επίκεντρο τα κρίσιμα ζητήματα χρηματοδότησης, εκπροσώπησης και ενίσχυσης των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η κα Πολυτίμη Γραβάνη, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία» (ΕΣΠΑ) της Περιφέρειας, η κα Κωνσταντίνα Βρακοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ο κ. Αθανάσιος Τσιώρας, επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη.

Από πλευράς Ομοσπονδίας παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Μπλουγούρας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Τσιαπλές και ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Τσεκούρας, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας.

Η συζήτηση κινήθηκε σε τρεις βασικούς άξονες:

την ανάγκη θεσμικής παρουσίας του εμπορίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021–2027»

τη διεύρυνση της πρόσβασης των εμπορικών επιχειρήσεων στα προγράμματα ενίσχυσης της Περιφέρειας

και την από κοινού διοργάνωση ημερίδας για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον αποκλεισμό του λιανεμπορίου από κρίσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία τα προηγούμενα χρόνια, με την Ομοσπονδία να ζητά στοχευμένες παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν την ισορροπία και θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης εμφανίστηκε θετικός στην προοπτική δημιουργίας προγράμματος για την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των θεσσαλικών ΜμΕ, δίνοντας βαρύτητα και στην ένταξη του λιανεμπορίου, αλλά και στη συνολική αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων από την Ομοσπονδία, αλλά και στη συνέχιση της συνεργασίας με στόχο τη διαμόρφωση ουσιαστικών πολιτικών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

Η Ομοσπονδία επιβεβαιώνει τον ενεργό της ρόλο ως βασικός εκφραστής του εμπορικού κόσμου και συνεχίζει να διεκδικεί λύσεις με απτό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την αγορά.