Στο Πρωτοδικείο Καλαμπάκας ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ι. Μπούγας επισκέφθηκε, το πρωί της Παρασκευής, το Πρωτοδικείο Καλαμπάκας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Λάσκο, τη Βουλευτή κα Κατερίνα Παπακώστα, τον Δήμαρχο Μετεώρων κ. Αβραμόπουλο και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Γουγουλάκη.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Μπούγας ενημερώθηκε για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου, αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αναβάθμισης του κτιρίου, ζητώντας από τον κ. Αβραμόπουλο την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα.

kalabakacity.gr