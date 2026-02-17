Στο πλευρό του Πρωθυπουργού ο Κώστας Σκρέκας, στην κοπή πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού

Με μια εντυπωσιακή εκδήλωση που εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή ενότητας και συσπείρωσης, έκοψε η Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, με κεντρικό σημείο την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παρών στην εκδήλωση, δίπλα στον Πρωθυπουργό, ήταν και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, σε μια αίθουσα που αποδείχθηκε πολύ μικρή για να χωρέσει τα χιλιάδες στελέχη και μέλη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των περιφερειακών οργανώσεων και των στελεχών σε όλη την Ελλάδα, ως του σταθερού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην κοινωνία και την πολιτική δράση της Παράταξης.

Παράλληλα, Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη στήριξη του κυβερνητικού έργου του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζοντας την προσπάθεια να μετατρέπονται οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένες πολιτικές με απτό αποτέλεσμα για τους πολίτες, δίνοντας προτεραιότητα στη σταθερή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.