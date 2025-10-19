Στο πλευρό του Μητσοτάκη ο Σκρέκας, σε έργα περιβάλλοντος και ανάπτυξης

Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευσε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, κατά την επίσκεψή του στη Νέα Πεντέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αναδάσωσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την περιοχή της Πεντέλης, όπου υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδάσωσης του δάσους μέσω της φύτευσης περισσότερων από ενός εκατομμυρίου δέντρων έως το επόμενο έτος, με στόχο την αναζωογόνηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Σκρέκας επισήμανε ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της κυβερνητικής βούλησης για την υλοποίηση έργων που προστατεύουν το περιβάλλον, ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες και προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συνόδευσε τον Πρωθυπουργό στα Μελίσσια, όπου ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες για ζητήματα της καθημερινότητας και της τοπικής ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της Κυβέρνησης στον ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία.