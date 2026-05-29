Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα η Τρικαλινή δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη – Ήταν πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Ένα πρόσωπο με ιδιαίτερο συμβολισμό συνόδευσε χθες το μεσημέρι τον Αλέξη Τσίπρα κατά την άφιξή του στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ).

Δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό βρέθηκε η Μαρία Λεπενιώτη, η Τρικαλινή δικαστικός που ταυτίστηκε όσο λίγοι με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις της μεταπολίτευσης: την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Μαρία Λεπενιώτη είναι μεταξύ των προσώπων που συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της νέας πολιτικής κίνησης, σε μία παρουσία που προκάλεσε έντονο πολιτικό και συμβολικό ενδιαφέρον.

Η Μαρία Λεπενιώτη έγινε ευρέως γνωστή στο πανελλήνιο ως πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών στη δίκη της Χρυσής Αυγής την περίοδο 2015-2020.

Ήταν εκείνη που ανακοίνωσε την ιστορική απόφαση με την οποία ο Νίκος Μιχαλολιάκος και κορυφαία στελέχη της οργάνωσης κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η Μαρία Λεπενιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και κατάγεται από την Τζούρτζια Ασπροποτάμου Τρικάλων, με την οποία διατηρεί στενούς δεσμούς.

Εισήλθε στο δικαστικό Σώμα το 1984, σε ηλικία μόλις 26 ετών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο αστικό και εργατικό δίκαιο, ενώ μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της προήχθη από εφέτης σε πρόεδρο Εφετών και αργότερα σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, πριν από την αφυπηρέτησή της από το δικαστικό Σώμα.

Στην προσωπική της ζωή είναι παντρεμένη με γνωστό ιατροδικαστή Νίκο Καρακούκη και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από naftemporiki.gr)