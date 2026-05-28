Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξωτερικών Φρουρών ο Κώστας Σκρέκας

Στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης (ΠΟΥΕΦ) παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, εκφράζοντας την έμπρακτη στήριξή του στους εργαζομένους του κλάδου, και τον οποίο υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αλλά και Τρικαλινοί εκπρόσωποι των εξωτερικών φρουρών, επισφραγίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σκρέκας είχε την ευκαιρία να βρεθεί ανάμεσα στους συνέδρους και τα μέλη της διοίκησης, συζητώντας αναλυτικά μαζί τους για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την Υπηρεσία.

Αναφερόμενος στη διαρκή συνεργασία του με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε τη διαχρονική κοινή προσπάθεια για την προώθηση των ζητημάτων του κλάδου, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η επιτυχής υλοποίηση σημαντικών κλαδικών αιτημάτων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο κ. Σκρέκας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους Τρικαλινούς εκπροσώπους των εξωτερικών φρουρών για την εκλογή τους στα νέα όργανα της Ομοσπονδίας, ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία στα καθήκοντά τους.

Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε:

«Οι υπάλληλοι εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή ενός ιδιαίτερα απαιτητικού και σύνθετου καθήκοντος. Επιτελείτε μια αποστολή που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών, την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και τελικά με την ίδια τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Η αποστολή σας δεν είναι εύκολη.

Απαιτεί διαρκή εγρήγορση, επαγγελματισμό, ψυχραιμία, αίσθημα ευθύνης και προσωπική αντοχή. Συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, με αυξημένη πίεση και με κινδύνους που δεν είναι πάντοτε ορατοί στην κοινωνία.

Και ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια: ότι πολλές φορές το έργο σας είναι κρίσιμο, αλλά όχι αρκετά ορατό.

Όμως η Πολιτεία οφείλει να γνωρίζει. Και οφείλει να αναγνωρίζει

Το σημερινό εκλογοαπολογιστικό συνέδριο δεν είναι απλώς μια διαδικασία διοικητικού χαρακτήρα. Είναι στιγμές ευθύνης.

Στιγμές όπου αξιολογούμε όσα έγιναν, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, καταθέτουμε προτάσεις και οικοδομούμε συναινέσεις για όσα πρέπει να αλλάξουν.

Κάθε επαγγελματικός κλάδος που υπηρετεί δημόσιο λειτούργημα χρειάζεται φωνή, θεσμική εκπροσώπηση και οργανωμένο διάλογο.

Και αυτό ακριβώς υπηρετεί το συνέδριό σας.

Σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις στην ασφάλεια μεταβάλλονται διαρκώς, όπου οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες και όπου η κοινωνία απαιτεί αποτελεσματικότητα αλλά και θεσμική σοβαρότητα, ο ρόλος σας γίνεται ακόμη σημαντικότερος.

Η Πολιτεία πρέπει να συνεχίσει να επενδύει:

• στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού,

• στην καλύτερη εκπαίδευση,

• στον σύγχρονο εξοπλισμό,

• στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,

• και στη θεσμική αναβάθμιση του κλάδου.

Γιατί η ασφάλεια δεν είναι αφηρημένη έννοια. Έχει πρόσωπο. Έχει ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι είστε εσείς.

Θέλω επίσης να αναγνωρίσω πως πίσω από κάθε ένστολο λειτουργό υπάρχει μια οικογένεια που συμμερίζεται το βάρος της ευθύνης, της αγωνίας και των απαιτήσεων αυτής της αποστολής.

Κλείνοντας, θέλω να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση του συνεδρίου σας και να ευχηθώ οι εργασίες του να είναι παραγωγικές, ουσιαστικές και ενωτικές.»