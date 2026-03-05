Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Η ορθή κυκλοφοριακή αγωγή και οι κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορία έγιναν κτήμα μαθητών και μαθητριών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, που επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Τρικκαίων.

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 το Πάρκο υποδέχθηκε τους μικρούς μαθητές, με τον υπεύθυνο κ. Ηλία Ζηντζιόβα να ενημερώνει, να πληροφορεί, να παρουσιάσει και να καθοδηγεί τους μελλοντικούς οδηγούς και σημερινούς πεζούς, στο πώς οφείλουν να κινούνται στον δρόμο. Με κύριο ζήτημα την ασφάλεια όλων, παρουσιάστηκε στους μικρού μαθητές η θεωρητική πλευρά, ενώ βεβαίως το ενδιαφέρον τους απέσπασε η κίνηση με ποδήλατο ή πεζή, στις εγκαταστάσεις του Πάρκου, με την τήρηση, βεβαίως, των κανόνων του ΚΟΚ.

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Τρικκαίων υποδέχεται τους μαθητές και τις μαθήτριες σε έναν πρόγραμμα αγωγής για τη βέλτιστη κίνηση στην πόλη και την εκμάθηση όλων των σχετικών κανόνων ασφάλειας.

Από το γραφείο Τύπου