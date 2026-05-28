Στο ΚΥ Πύλης η νέα δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δ. Τρικκαίων για την έμφυλη βία

Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πύλης πραγματοποίησε το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων, ανταποκρινόμενο σε σχετική πρόσκληση της Διοίκησης του Κ.Υ Πύλης. Η δράση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στον χώρο του Κέντρου Υγείας στην Πύλη.

Με δεδομένο ότι τα Κέντρα Υγείας αποτελούν μία από τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής στην υποδοχή γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας καθώς πολύ συχνά γυναίκες που υφίστανται έμφυλη ή ενδοοικογενειακή βία, καταφεύγουν σε αυτά για ιατρική ή/και νοσηλευτική περίθαλψη, καθίσταται σαφές πως ο ρόλος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού είναι ιδιαίτερα κρίσιμος στη διαχείριση των ως άνω περιστατικών και η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του για ζητήματα έμφυλης βίας ιδιαίτερα σημαντική. Το ίδιο σημαντική είναι και η δικτύωση – συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πρώτης γραμμής στην υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας, με στόχο την υποστήριξη των πολύπλευρων αναγκών μιας γυναίκας- θύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της δράσης, η νομικός και η ψυχολόγος του Κέντρου πραγματοποίησαν:

Παρουσίαση της λειτουργίας, των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών και των δράσεων του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων.

• Ανάδειξη του κομβικού ρόλου της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πρώτης γραμμής στην υποδοχή γυναικών θυμάτων βίας.

• Ενημέρωση σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας και το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης τόσο ο Διευθυντής Κέντρου Υγείας Πύλης κ. Ιωάννης Κουτσονάσιος όσο και τα στελέχη του Κέντρου κα Ελευθερία Τζιουβάρα και κ. Ευαγγελία Παπαχρήστου εξέφρασαν την αμοιβαία πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Φορέων με στόχο την ολιστική υποστήριξη των αναγκών των γυναικών θυμάτων βίας της περιοχής.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα κάθε είδους έμφυλης βίας ή πολλαπλών διακρίσεων. Στεγάζεται στην πόλη των Τρικάλων, επί της οδού Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς (κτίριο Ε’ ΚΑΠΗ-έναντι ΔΕΗ) με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2431027943. Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων υλοποιείται στα πλαίσια της Ενταγμένης Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στο Δήμο Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6003288 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

