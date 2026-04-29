Στο Επιμελητήριο Τρικάλων ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ Γιάννης Βουτσινάς

Το Επιμελητήριο Τρικάλων επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), κ. Γιάννης Βουτσινάς, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κεντρικής Ένωσης για την ενίσχυση της περιφερειακής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη του επιμελητηριακού θεσμού σε όλη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων, κ. Κωνσταντίνου Παπαευθυμίου, του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, κ. Μπλουγούρα Χρήστου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών του φορέα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) καθώς και των ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό, δημιουργικό και παραγωγικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για ωφέλιμη συνεργασία μεταξύ της ΚΕΕΕ και του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Βουτσινάς εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του επιμελητηριακού θεσμού, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο των Επιμελητηρίων στην επιχειρηματικότητα.