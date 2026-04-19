Στο επίκεντρο των πανελλήνιων προσκοπικών δράσεων τα Τρίκαλα (φωτο)

Με τεράστιο αποτύπωμα για τα Τρίκαλα και μια εξαιρετική σχέση της πόλης με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ολοκληρώθηκε η 41η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση με συμμετοχή 1.300 προσκόπων.

Η πολύπλευρων εκδηλώσεων διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα από τις 16 μέχρι τις 19 Απριλίου 2026 και η τελετή λήξης με βραβεύσεις πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων “Αθανάσιος Τριγώνης”.

Εκεί, οι εκπρόσωποι του ΣΕΠ, ο γενικός έφορος κ. Στέλιος Νικογιάννης, ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Χριστόφορος Μητρομάρας και ο Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας κ. Αντώνης Ευαγγέλου βράβευσαν τον Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκο Σακκά.

Επρόκειτο για το “Μετάλλιο Φίλων του Προσκοπισμού”, που αποτύπωσε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ίδιο τον κ. Σακκά, στον Δήμο Τρικκαίων και συνολικώς στους τρικαλινούς πολίτες για τη στήριξη και συνεργασία στη διάρκεια του πλήθους εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Συνάντησης.

Ο κ. Σακκάς παρέλαβε το βραβείο ευχαριστώντας το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την επιλογή των Τρικάλων – στο πιο κεντρικό σημείο της χώρας – να φιλοξενήσουν αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.

Παραλλήλως, βραβεύτηκαν οι πρόεδροι των δύο δημοτικών εταιρειών του Δήμου Τρικκαίων που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ΠΑΠΕ, η κ. Βίβιαν Τέγου, πρόεδρος της e-trikala AE και ο κ. Γιώργος Ζιώγας, πρόεδρος της “Αστική Ανάπτυξη” ΑΕ.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μιχάλης Λάππας και η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πρόσκοποι δεν έχασαν τον ενθουσιασμό τους, μετά από ένα τριήμερο πλήθους πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλη την πόλη, ευρύτατου ενδιαφέροντος: συζητήσεις, δράσεις, χορός, θέατρο, ομιλίες, περιηγήσεις.

Η Π.Α.Π.Ε. αποτελεί μια πανελλήνια συνάντηση που προωθεί τους στόχους του προσκοπισμού και υλοποιείται από τους Ανιχνευτές, τους έφηβους, δηλαδή, προσκόπους ηλικίας 14 έως 15 ετών.

Από το γραφείο Τύπου