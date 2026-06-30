Στο επίκεντρο τα ζητήματα της Πολεοδομίας, στην «πρώτη» του νέου αντιδημάρχου Θωμά Μερτσιώτη

Τα σημαντικά και δύσκολα ζητήματα της Πολεοδομίας είχε στο επίκεντρο ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, παρουσιάζοντας τον νέο αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Θωμά Μερτσιώτη, στο προσωπικό της Δ/νσης Πολεοδομίας. Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων ο κ. Σακκάς μίλησε για τις απαιτήσεις μιας δύσκολης υπηρεσίας, που χρειάζεται συνεργασία, πολλή και σκληρή δουλειά, με λίγα λόγια και πολλά έργα, ενώ επεσήμανε την αξιοσύνη του προσωπικού. Ο απελθών αντιδήμαρχος Γιώργος Καταβούτας ευχαρίστησε το προσωπικό για τη συνεργασία, καθώς και για τη μεταλαμπάδευση γνώσης σε σημαντικά θέματα και επίσης αναφέρθηκε στη δυσκολία της υπηρεσίας.

Ο νέος αντιδήμαρχος Θωμάς Μερτσιώτης, αφού ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά για την εμπιστοσύνη, ζήτησε συνεργασία και συνδρομή από τους/τις υπαλλήλους, για να υπάρχει η βέλτιστη επικοινωνία με τους πολίτες.

Η προϊσταμένη της Δ/νσης Πολεοδομίας κ. Μαροξένια Πλιάτσικα, καλωσόρισε τον κ. Μερτσιώτη σε έναν δύσκολο, όπως είπε, ρόλο, μίλησε για θέση με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τόνισε τη συνεργασία της έμπειρης ομάδας στελεχών της Δ/νσης.

Από το γραφείο Τύπου