Στο Δημαρχείο Καλαμπάκας ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μετεώρων

Το Δημαρχείο Καλαμπάκας επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τη συζήτηση να εκτείνεται σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο Μετεώρων, καθώς και στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υπουργό για την πορεία των έργων που υλοποιούνται, αλλά και για τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει η δημοτική αρχή, δίνοντας τη δυνατότητα να προχωρήσουν παρεμβάσεις που για πολλά χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα τόσο στην Καλαμπάκα όσο και στις κοινότητες του Δήμου.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαστεργίου συνεχάρη τον Δήμαρχο για τη συστηματική δουλειά που γίνεται τα τελευταία δυόμισι χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Μετεώρων παρουσιάζει έντονη κινητικότητα και ισχυρή διεκδικητική παρουσία, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους και να προωθεί έργα ουσίας. Παράλληλα, αξιοποιώντας και τη μακρά εμπειρία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, αλλά και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Όπως ανέφερε, η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται δίπλα στους δήμους που διεκδικούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα με αναπτυξιακό αποτύπωμα, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν καλύτερες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη μελέτη του νέου Περιφερειακού Καλαμπάκας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, το οποίο προχώρησε μέσα από τη στενή συνεργασία του Δημάρχου Μετεώρων με τον Υπουργό και αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση ενός έργου που θα δώσει λύσεις στο κυκλοφοριακό και θα αναβαθμίσει τις υποδομές της περιοχής.

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Παπαστεργίου για τη διαρκή συνεργασία και τη στήριξή του προς τον Δήμο Μετεώρων, τονίζοντας ότι η συμβολή του είναι καθοριστική στην προώθηση σημαντικών έργων και στην επίλυση χρόνιων ζητημάτων της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ουσιαστική συμβολή του Υπουργού στις χρηματοδοτήσεις και στις παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel. Όπως επισήμανε, μέσα από τη στενή συνεργασία με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ο Δήμος κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης των υποδομών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας, συμβάλλοντας στην ταχύτερη επαναφορά της περιοχής στην κανονικότητα.