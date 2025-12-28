Στο Γηροκομείο Μεγάλων Καλυβίων ο Δημήτρης Κουρέτας

Το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο «Άγιος Νικόλαος» στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής , ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Τον υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης Χρυσόστομος, ενώ τον συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Άρης Κολιός.

Ο κ. Κουρέτας συνομίλησε με όλους τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους, άκουσε προσωπικές τους ιστορίες, αντάλλαξε ευχές και μοίρασε δώρα. Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό του γηροκομείου για την αφοσίωση και την καθημερινή φροντίδα των ηλικιωμένων.

Από την πλευρά του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ουσιαστική στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα για την ανέγερση του νέου γηροκομείου στα Τρίκαλα, το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί.

Η δομή θα έχει δυναμικότητα 25 κλινών, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας , ενώ η σχετική μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Το νέο γηροκομείο θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές, προσφέροντας αξιοπρεπή και ποιοτική φροντίδα στους ηλικιωμένους.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για τη σταθερή στήριξη στο κοινωνικό έργο της εκκλησίας και για τη διαρκή μέριμνα για την τρίτη ηλικία.