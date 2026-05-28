Στους 35,6 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία την Πέμπτη στα Τρίκαλα

Αισθητή άνοδο παρουσίασε η θερμοκρασία την Πέμπτη 28 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως σε Κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Σε τοπικό επίπεδο, οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στη Σίνδο, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Γιαννιτσά, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Τρίκαλα ανέβηκε στους 35,6 βαθμούς.

Σημειώνεται επίσης ότι σε 156 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 27% του συνόλου, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στον χάρτη του σχήματος παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών στη χώρα έως τις 16:40 (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026.

Παράλληλα, στον πίνακα που συνοδεύει το σχήμα εμφανίζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας.

