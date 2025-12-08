Στους 10 κορυφαίους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής οι RobotExperts

Άλλη μια τεράστια επιτυχία και διάκριση για την ομάδα Ρομποτικής των RobotExperts

Αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής Robotex, που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίντης Εσθονίας στις 5-6 Δεκεμβρίου 2025.

Σε έναν εκπληκτικό χώρο (UnibetArena) γεμάτο τεχνολογία, πρωτότυπες ιδέες και κατασκευές, οι μαθητές της ακαδημίας Ρομποτικής RobotExpertsαπό τα Τρίκαλα, εκπροσώπησαν επάξια την Ελλάδα στο μεγαλύτερο διαγωνισμό ρομποτικής στον πλανήτη.

Με υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, επιμονή και άψογη στρατηγική, οι 3 ομάδες των RobotExpertsανέδειξαν την ποιότητα και την τεχνογνωσία της ελληνικής ρομποτικής κοινότητας στη διεθνή σκηνή και κατάφεραν, ύστερα από έναν απαιτητικό αγώνα, να μπουν στις 10 κορυφαίες ομάδες του κόσμου στην κατηγορία Line Following (Under14 όσο και στην Under19) κάνοντας περήφανη όλη την ελληνική αποστολή.

Με εξαιρετικές επιδόσεις, δυνατή συνεργασία και άψογη προετοιμασία, οι μικροί μας μηχανικοί έδειξαν τι σημαίνει ελληνική τεχνολογική καινοτομία στο παγκόσμιο stage του Robotex International αποδεικνύοντας ότι η ελληνική ρομποτική νεολαία συνεχίζει να εξελίσσεται, να τολμά και να διακρίνεται!

Τον διαγωνισμό τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Εσθονία, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που ασχολούνται με την τεχνολογία και την καινοτομία και υπογράμμισε ότι το μέλλον ανήκει στην τεχνολογική εξέλιξη και πως είναι καθοριστικής σημασίας τα παιδιά να μαθαίνουν από μικρή ηλικία να αξιοποιούν την τεχνολογία σωστά, δημιουργικά και υπεύθυνα

Η ακαδημία ΡομποτικήςRobotExpertsAcademy που συνεργάζεται με τα Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ συνεχίζει για 7η χρονιά να διακρίνεται και να διαφημίζει τα Τρίκαλα τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας στους μαθητές της υψηλό επίπεδο γνώσεων σε ένα τεχνολογικά πλήρως εξοπλισμένο χώρο διδασκαλίας.

Οι φετινές ομάδες αποτελούνται από τα παρακάτω παιδιά:

Καραΐσκος Αναστάσης – 35ο Δ.Σ Τρικάλων

Φιλιππιδάκης Νικόλαος – 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Αθανασίου Βασιλική, Μέρμηγκας Φίλλιπος, Καρούμπας Βασίλειος, Μαγειρίας Χαρίσσης – 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων

Στρατής Χρήστος, Καραθάνος Αλέξανδρος – Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ

Προπονητής Ομάδας – Επαμεινώνδας Αγγέλης (Καθηγητής Πληροφορικής)