Στον 17ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκας–Τρικάλων συμμετείχε η Μαρίνα Κοντοτόλη

H τρικαλινή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Μαρίνα Κοντοτόλη συμμετείχε στον 17ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκας – Τρικάλων.

Σε δήλωσή της αναφέρει:

“Με πραγματικά μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος ο 17ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκας–Τρικάλων. Μία εβδομάδα μετά τη συμμετοχή μου στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, νιώθω ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη που είχα την υγεία και τη δύναμη να τρέξω και να τερματίσω και στον δικό μας αγώνα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός, που διοργανώνεται εδώ και πολλά χρόνια με τη φροντίδα και την αφοσίωση του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων, στα μέλη του οποίου αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Χρόνο με τον χρόνο, ο αγώνας αυτός γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση, καθώς τον αγκαλιάζουν χιλιάδες πολίτες της Καλαμπάκας, των Τρικάλων και των χωριών κατά μήκος της διαδρομής, οι οποίοι με την παρουσία και το χειροκρότημά τους δίνουν δύναμη και ενθαρρύνουν με τον καλύτερο τρόπο τις αθλήτριες και τους αθλητές.

Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές για τους οποίους προσωπικά νιώθω ιδιαίτερη υπερηφάνεια, δεδομένου ότι για πάνω από δέκα χρόνια είχα την τιμή να είμαι μία από αυτούς και να υπηρετήσω το σύλλογο από τις θέσεις του εφόρου και της αντιπροέδρου. Συγχαρητήρια στους αθλητές και στις αθλήτριες, συγχαρητήρια στους εθελοντές και στις εθελόντριες, σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα, ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία τερμάτισαν, καθώς και στους χορηγούς που στηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ιδιαίτερη αξία, όμως, έχει και το μήνυμα που στέλνει αυτή η διοργάνωση στη νέα γενιά, αποτελώντας ένα φωτεινό παράδειγμα άθλησης, συμμετοχής, επιμονής και ήθους.”