Στον χορό των Νέων της Πηγής ο δήμαρχος Κώστας Μαράβας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου (παραμονή της εορτής των Αγίων Πάντων), ο χορός που διοργάνωσε ο ΣύλλογοςΝέων Πηγής (υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλης) και έλαβε χώρα στο ομώνυμο δημοτικό Γήπεδο, στο πλαίσιο του «Πανηγυριού της Πηγής» που γίνεται κάθε χρόνο την ίδια ημέρα παρουσία πλήθος κατοίκων με την επιβλητική παρουσία των νέων, σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στην παράδοση και στο δημοτικό τραγούδι.

Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Τζιμούρτος ο οποίος καλωσόρισε τον Δήμαρχο και τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους.

Στην συνέχεια έγινε ηπαρουσίαση των χορευτικών του Συλλόγου (μεγάλο και παιδικό) ,τα οποία παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου κ. Κωνσταντίνου Τζιμούρτο αναδεικνύοντας τον πλούτο της λαϊκής μας κληρονομιάς. Στην συνέχεια ακολούθησε γλέντι με ζωντανή δημοτική ορχήστρα δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα κεφιού και διασκέδασης

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας ο οποίος στον χαιρετισμό του, συνεχάρη τον Σύλλογο Νέων Πηγής, για την διαχρονική προσφορά του στην πολιτιστική ζωή του τόπου και για την διατήρηση των παραδόσεων της περιοχής. Επίσης στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πηγής κ. Απόστολος Κερασιώτης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας.

Το πανηγύρι διοργανώνεται στην Πηγή από πολύ παλαιά ενώ τα τελευταία χρόνια το ζωντανεύει ο Σύλλογος Νέων Πηγής και αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό για την τοπική κοινωνία, προσελκύοντας πλήθος κόσμου και συμβάλλει στην πολιτιστικήταυτότητα του χωριού.