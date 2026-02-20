Στον Σακκά η νέα διοίκηση της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων

Τη νέα διοίκηση της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Μετά τις πρόσφατες κρίσεις ο αστυνομικός διευθυντής κ. Αθανάσιος Καππάς αναλαμβάνει τη διοίκηση της Διεύθυνσης ως διευθυντής, ενώ ο αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Αλέξανδρος Αγραφιώτης αναλαμβάνει ως υποδιευθυντής. Αμφότεροι επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Τρικκαίων την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και συνομίλησαν με τον Δήμαρχο για θέματα ουσιαστικής συνεργασίας. Ο κ. Σακκάς ευχήθηκε «καλή θητεία» στους δύο νέους επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ στα Τρίκαλα, στο πνεύμα της άψογης συνεργασίας, ενώ στο τέλος της συνάντησης αντηλλάγησαν δώρα.

Από το γραφείο Τύπου