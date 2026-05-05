Στον Μύλο Ματσόπουλου η 1η συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων από τη ΛΑΤ

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων διοργανώνει την 1η συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που πραγματοποιείται στον, εξίσου, ιστορικό και εμβληματικό χώρο του Μύλου Ματσόπουλου.

Συνδιοργανώνεται με τη Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, τον Δήμο Τρικκαίων, τον Δήμο Πύλης με χορηγό επικοινωνίας το e-trikala.

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων, με ημερομηνία ίδρυσης το 1982, μια παρέα με αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο, έπειτα από δεκάδες διοργανώσεις κάθε μορφής αγώνων (αναβάσεις, χωμάτινα & ασφάλτινα rally…) ξεκινά μια προσπάθεια και με ιστορικά αυτοκίνητα.

Σκοπός να γνωριστούμε καλύτερα, ν΄ανταλλάξουμε και ν΄ακούσουμε απόψεις και να γνωρίσει το Τρικαλινό κοινό τον χώρο του ιστορικού αυτοκινήτου.

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν αναμνηστικά, έπαθλα και τοπικά προϊόντα της περιοχής μας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής, να φωτογραφηθούν και να μιλήσουν με έμπειρους οδηγούς.

Μετρώντας παράλληλα τις δυνάμεις μας, να προχωρήσουμε μελλοντικά και σε διοργάνωση αγώνων κλασσικού & ιστορικού χαρακτήρα, αγώνων μέσω των οποίων οι επισκέπτες θα γνωρίσουν καλύτερα τις ομορφιές του τόπου μας.

Παράλληλα με την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν πολλά events με επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες “αγκάλιασαν” από τη πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία της Λ.Α. Τρικάλων. Εξάλλου η Λ.Α.Τ. δεν είναι η πρώτη φορά που δίνει τα διαπιστευτήριά της στο Τρικαλινό κοινό.

Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν.

Την οργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε η Xenagos Διαφημιστική.

Το Δ.Σ. της Λ.Α.Τρικάλων