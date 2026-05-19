Στον Μαράβα η νέα ηγεσία του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης κ. Αθανάσιος Μανούρας και ο Γραμματέας κ. Χρήστος Τεντολούρης στον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο της διατήρησης της αγαστής συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων για θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον , προστασία της άγριας πανίδας καθώς και τις δράσεις κοινωνικού και περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα .

Ο Δήμαρχος τους συνεχάρη για την εκλογή τους και ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, εκφράζοντας την διάθεση του Δήμου για την συνέχιση της καλής συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της προστασίας της φύσης.

Από την πλευρά τους ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συλλόγου ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την υποδοχή και τόνισαν την σημασία της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.