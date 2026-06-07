Στον εορτασμό για την «Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας» ο Κώστας Σκρέκας

Στις εκδηλώσεις για τον καθιερωμένο εορτασμό της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας» που πραγματοποιήθηκαν στα Τρίκαλα, παρευρέθηκε ο Βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, τιμώντας την πολυετή αφοσίωσή τους στο καθήκον και τη σταθερή προσφορά τους στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της δεξίωσης στο ξενοδοχείο «Πανελλήνιον», πραγματοποιήθηκε η απονομή του τιμητικού διπλώματος στον αποστρατευθέντα του έτους 2025, κ. Δημήτριο Κοντοβουνήσιο, για τη μακρά προσφορά του.

Νωρίτερα, είχε τελεσθεί επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου με ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου.

Η ημέρα αυτή αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της Πολιτείας για τη διαχρονική συνεισφορά των απόστρατων αστυνομικών στο Σώμα και την κοινωνία, λειτουργώντας ως απαραίτητη γέφυρα επικοινωνίας που μεταφέρει τις αξίες του καθήκοντος, του ζήλου και της αυταπάρνησης στις νεότερες γενιές.