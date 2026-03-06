Στον Δήμαρχο Τρικκαίων το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βλάχων

Θέματα της βλάχικης παράδοσης με φόντο το 40o Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων στα Τρίκαλα, συζήτησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς με τον πρόεδρο και μέλη του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βλάχων.

Ο κ. Σακκάς υποδέχθηκε τον κ. Μιχ. Μαγειρία, την αντιπρόεδρο κ. Αθανασία Δρόσου και τον γενικό γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Στούπα, καθώς και το στέλεχος κ. Σουφλιά, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ειδικότερα θέματα πολιτισμού και προσφοράς των Βλάχων στα Τρίκαλα.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν, η αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά, η εντεταλμένη σύμβουλος δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, ενώ ο πρ. αντιδήμαρχος Χρήστος Αναστασίου, παρέστη ως νυν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιρρόης.