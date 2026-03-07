Στον δήμαρχο Πύλης ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε την Παρασκευή, στον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων κ. Αθανάσιος Καππάς, συνοδευόμενος από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης κ. Χρήστο Παπαδογιάννη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με βασικό αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Πύλης, καθώς και τη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για διαρκή συνεργασία και συντονισμό ενεργειών, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας ευχαρίστησε τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων για την επίσκεψη, τονίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις αστυνομικές αρχές για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και την προστασία των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων κ. Αθανάσιος Καππάς υπογράμμισε ότι η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται διαρκώς δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Δήμο Πύλης για την ενίσχυση της ασφάλειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αμοιβαία διαβεβαίωση για συνέχιση της καλής συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.