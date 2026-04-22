Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, τι θα υποστηρίξει

Ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης απολογείται σήμερα, 22 Απριλίου, ενώπιον του ανακριτή, παραμένοντας προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου για την έκρηξη στο εργοστάσιο που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες ακόμη δύο στελεχών της επιχείρησης. Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο ιδιοκτήτης αναμένεται να επαναλάβει ότι είναι συντετριμμένος για τον θάνατο των πέντε γυναικών και ότι προτίθεται να στηρίξει τις οικογένειές τους μέχρι τέλους. Παράλληλα, φέρεται έτοιμος να υποστηρίξει πως δεν είχε γνώση για την οσμή που υπήρχε στο εργοστάσιο και ότι ενημερώθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν του μεταφέρθηκε πως αυτή προερχόταν αποκλειστικά από τις τουαλέτες.

Ο ίδιος θα υποστηρίξει ακόμη ότι είχε ζητήσει από υδραυλικό να πραγματοποιήσει έλεγχο, χωρίς να λάβει οποιαδήποτε προειδοποίηση ή ένδειξη κινδύνου. Στο πλαίσιο της απολογίας του, αναμένεται να δεχθεί ερωτήσεις όχι μόνο για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, αλλά και για την πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς από την έκρηξη είχαν τραυματιστεί ακόμη επτά άτομα.

Από την πλευρά τους, οι δικαστικές αρχές εκτιμάται ότι θα σταθούν και στην πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών, η οποία είχε εισηγηθεί την προσωρινή του κράτηση, επισημαίνοντας πως, λόγω της θέσης του, όφειλε να γνωρίζει τι συνέβαινε στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει η ΕΡΤ, η εισαγγελική πρόταση ήταν ιδιαιτέρως αυστηρή, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στην εγκατάσταση του υπόγειου σωλήνα. Όπως ανέφερε το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η τοποθέτησή του φέρεται να έγινε με εντελώς εσφαλμένο τρόπο.

