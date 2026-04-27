Στολίδι το γήπεδο Γοργογυρίου με επανασπορά του χλοοτάπητα

Σε μια ακόμη φροντίδα αθλητικής εγκατάστασης προχώρησε ο Δήμος Τρικκαίων. Αυτή τη φορά με επανασπορά του χλοοτάπητα στο γήπεδο Γοργογυρίου, προκειμένου να συνεχίσει να φιλοξενεί αγώνες με εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο.

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ντιντής και ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Αργυρίου επισκέφθηκαν το γήπεδο στη διάρκεια των εργασιών, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και την παρουσίαση έκανε ο διευθυντής της Δ/νσης Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτ. Χελιδώνης.

Από το γραφείο Τύπου