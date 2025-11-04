Στις 9 Νοεμβρίου ο 27ος Λαϊκός Ποδηλατικός “Γύρος των Τρικάλων”

Τον 27ο Λαϊκό Ποδηλατικό «Γύρο των Τρικάλων» υποδέχονται οι ποδηλάτες και οι ποδηλάτισσες των Τρικάλων που επιθυμούν να δώσουν και φέτος το μήνυμα της υγιεινής ζωής. Ο ποδηλατικός γύρος διοργανώνεται στη μνήμη του Βασιλείου Τσαρουχά.

Ο ΠΑΣ Ασκληπιός, ο Δήμος Τρικκαίων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων και η εφημερίδα «Πρωινός Λόγος» συνδιοργανώνουν την ποδηλατική βόλτα την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, με αφετηρία τον χώρο μπροστά από την κεντρική πεζογέφυρα. Οι εγγραφές θα γίνονται στον ίδιο χώρο, δύο ώρες πριν την έναρξη, δηλαδή από τις 10:00.

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει ο παλαίμαχος ποδηλάτης Στέλιος Βάσκος, ο οποίος τονίζει τη σημασία της ποδηλασίας για την υγεία όλων των πολιτών, επισημαίνοντας και τα οφέλη για το κυκλοφοριακό.

Από το γραφείο Τύπου