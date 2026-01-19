Στις 7 Φεβρουαρίου το ετήσιο γλέντι για την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών

To ετήσιο γλέντι από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων & Μικρασιατών Ν. Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 (8 μ.μ.), στην αίθουσα εκδηλώσεων «Στεφανής» (5οχλμ Τρικάλων-Καλαμπάκας).
Παίζουν οι σπουδαίοι μουσικοί:
Αλέξης Στεφανίδης: Λύρα – Τραγούδι
Δημήτρης Γρεασίδης:Λύρα – Τραγούδι
Γιώργος Παπαγιαννίδης: Τραγούδι
Παναγιώτης Κοργιαννίδης: Λύρα
Άγγελος Μακουτίδης:Νταούλι
Ηλίας Στεφανίδης:Νταούλι
Σπυρίδης Ιορδάνης: Αγγείο
Συμμετέχει το μουσικό σχήμα «Οι παιχνιδιατόροι»:
Δημήτριος Ντάκας: Τραγούδι-Κρουστά
Αλέξανδρος Μπλέτσος: Βιολί
Δημήτριος Μυλωνάς: Λαούτο-Τραγούδι
Είσοδος για ενήλικες 25 € |Είσοδος για παιδιά 15 €
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6978113967 (Μαργαρίτα Κυριαζίδου).