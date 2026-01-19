Στις 7 Φεβρουαρίου το ετήσιο γλέντι για την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών

To ετήσιο γλέντι από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων & Μικρασιατών Ν. Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 (8 μ.μ.), στην αίθουσα εκδηλώσεων «Στεφανής» (5οχλμ Τρικάλων-Καλαμπάκας).

Παίζουν οι σπουδαίοι μουσικοί:

Αλέξης Στεφανίδης: Λύρα – Τραγούδι

Δημήτρης Γρεασίδης:Λύρα – Τραγούδι

Γιώργος Παπαγιαννίδης: Τραγούδι

Παναγιώτης Κοργιαννίδης: Λύρα

Άγγελος Μακουτίδης:Νταούλι

Ηλίας Στεφανίδης:Νταούλι

Σπυρίδης Ιορδάνης: Αγγείο

Συμμετέχει το μουσικό σχήμα «Οι παιχνιδιατόροι»:

Δημήτριος Ντάκας: Τραγούδι-Κρουστά

Αλέξανδρος Μπλέτσος: Βιολί

Δημήτριος Μυλωνάς: Λαούτο-Τραγούδι

Είσοδος για ενήλικες 25 € |Είσοδος για παιδιά 15 €

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6978113967 (Μαργαρίτα Κυριαζίδου).