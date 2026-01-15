Στις 7 Μαρτίου ο 8ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων “Πυθαγόρας”

Ο 8ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Η διάρκειά του είναι μια ώρα και ένα τέταρτο. Πρέπει να τονιστεί ότι και φέτος θα υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές/τριες να ακούσουν την εκφώνηση της άσκησης, εφόσον το επιθυμούν.

Υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων:

1η ομάδα: Β΄ Δημοτικού,

2η ομάδα: Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού,

3η ομάδα: Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού,

4η ομάδα: Α΄ Γυμνασίου,

5η ομάδα: Β΄ Γυμνασίου και

6η ομάδα: Γ΄ Γυμνασίου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως ως εξής:

Κάθε μαθητής/τρια που έχει εγγραφεί σε ένα από τα κέντρα του διαγωνισμού, τα οποία θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ, θα λάβει έναν κωδικό εισαγωγής στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού.

Αρκετές ημέρες πριν τον διαγωνισμό θα λάβει οδηγίες για τη συγκεκριμένη ώρα που θα ανοίξει η εφαρμογή στην πλατφόρμα με τα θέματα του διαγωνισμού.

Ο/Η μαθητής/τρια θα πρέπει την συγκεκριμένη ώρα να διαθέτει ένα ψηφιακό μέσον (pc, laptop, tablet, κινητό) με σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο στο σημείο στο οποίο θα επιλέξει (στην οικία του/της ή οπουδήποτε αλλού πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις).

Όταν ο/η διαγωνιζόμενος/η εισέλθει στην εφαρμογή με τα θέματα θα πρέπει να επιλέξει μία από τις 5 απαντήσεις που θα υπάρχουν σε κάθε ένα από τα 20 θέματα.

Ο χρόνος που θα έχει στη διάθεσή του/της θα είναι μία ώρα και ένα τέταρτο και θα έχει δυνατότητα να απαντήσει τα θέματα με οποιαδήποτε σειρά, να επανέλθει και να επανεξετάσει προηγούμενες απαντήσεις.

Όταν ο/η διαγωνιζόμενος/η δηλώσει ότι έχει ολοκληρώσει την διαδικασία θα πληροφορηθεί αυτομάτως και την συνολική του/της επίδοση και θα λάβει ηλεκτρονικά και την αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής.

Οι 6 ομάδες, για τεχνικούς λόγους, δεν θα διαγωνιστούν την ίδια ώρα της 7ης Μαρτίου. Δύο από τις ομάδες θα αρχίσουν πρώτες στις 9.30΄π.μ και οι ομάδες που θα διαγωνιστούν τελευταίες θα αρχίσουν στις 3 μ.μ. Σε σύντομο διάστημα πριν τον διαγωνισμό θα ανακοινωθεί η ακριβής ώρα που διαγωνίζεται κάθε μία από τις 6 ομάδες.

Τα θέματα απαιτούν κυρίως μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων. Τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο να μην απογοητευθούν οι μαθητές/τριες αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και η πρόκληση για παιδιά με όνειρα και φαντασία.

Όλες οι σωστές απαντήσεις βαθμολογούνται το ίδιο (με 5 μονάδες κάθε μία, άρα το άριστα είναι

(20 . 5 = 100), ενώ δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία για τις λάθος απαντήσεις.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.hms.gr/pythagoras/index.html.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του ΥΠΑΙΘ. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από τη Β΄ Δημοτικού μέχρι και τη Γ΄ Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία όλης της χώρας, οι οποίοι θα έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Ο διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον αφορά την βελτίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά. Για τον λόγο αυτό το ποσοστό των βραβευθέντων δεν καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά είναι το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Στους διακριθέντες μαθητές απονέμεται έπαινος.

Οι μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από την ιστοσελίδα μας: www.emetrikala.gr ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο email: emetrikala@gmail.com ή να μας επισκεφτούν στα γραφεία του Παραρτήματος (Μ. Μπότσαρη 2, Πλατεία ΟΤΕ, 2ος όροφος) κάθε Τετάρτη 5 – 7μ.μ. και μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Οι μαθητές/τριες που ενεγράφησαν ως συνδρομητές θα παραλάβουν το περιοδικό από τα εξεταστικά κέντρα στα οποία ενεγράφησαν σε σύντομο διάστημα μετά τον διαγωνισμό. Επίσης σε σύντομο διάστημα θα αποσταλούν στα εξεταστικά κέντρα τα αναλυτικά αποτελέσματα (βαθμολογία συνολική και ανά ικανότητα, μαθητές που βραβεύτηκαν κλπ). Τα ονόματα των μαθητών που βραβεύθηκαν θα αναρτηθούν, εφόσον υπάρχει και η αντίστοιχη γονική συναίνεση, στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ.

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού έχει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και τα στοιχεία των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού αυτού.