Στις 28 Φεβρουαρίου η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα “Ο Αρχιμήδης”

Η 43η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00 π.μ..

Οι μαθητές/τριες από τα Τρίκαλα θα διαγωνιστούν στο 14ο Λύκειο Λάρισας (Χατζηκυριάκου Γκίκα και Μ. Χατζηδάκη Λάρισα)

Η προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να γίνει το αργότερο στις 09.45.

Η έναρξη του διαγωνισμού θα είναι στις 10:00 και η διάρκειά του τρεις (3) ώρες.

Οι μαθητές επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο κανόνα και διαβήτη για τα γεωμετρικά σχήματα. Οι φορητοί υπολογιστές απαγορεύονται. Τα κινητά τους τηλέφωνα πρέπει να είναι κλειστά.

Για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο.