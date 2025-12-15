Στις 28 Δεκεμβρίου το 2ο Santa Run στην Πύλη 

Το 2ο Santa Run Πύλης διοργανώνει την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 11.00 ο Ορειβατικός Περιηγητικός Όμιλος Πύλης με την υποστήριξη του Εμπορικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της πόλης. Ο εορταστικός αγώνας θα περιλαμβάνει διαδρομές 5.000 μέτρων για ενήλικες και 1.000 για παιδιά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με όριο 200 ατόμων. Αφετηρία του αγώνα θα είναι το Δημαρχείο Πύλης όπου επίσης θα στηθεί και η γραμμή του τερματισμού. Η χάραξη των διαδρομών είναι κυκλική και διασχίζει τους κεντρικούς δρόμους της Πύλης. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, θα προσφερθεί παραδοσιακό γεύμα και χριστουγεννιάτικα κεράσματα ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο. Οι τρεις πρώτοι νικητές, θα τιμηθούν με δώρα.

* Πληροφορίες – συμμετοχές: www.opopilis.gr/