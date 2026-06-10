Στις 26 και 27 Ιουνίου στα Τρίκαλα το 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων

Μεγάλη προετοιμασία για το μεγάλο Αντάμωμα! Το επετειακό 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων φιλοξενείται στο κέντρο της Ελλάδας, στα Τρίκαλα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε κάθε Βλάχο και Βλάχα, σε κάθε φίλο του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού να δει από κοντά πλήθος εκδηλώσεις, το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2026.

Μέχρι να ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα, ο Δήμος Τρικκαίων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, η Δ/νση Αστυνομίας Τρικάλων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων συναντώνται για να ρυθμίσουν κάθε λεπτομέρεια, αντάξια της μεγάλης αυτής διοργάνωσης.

Μια τέτοια συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στον χώρο του διοικητηρίου των παλιών φυλακών (Μουσείο Τσιτσάνη. Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Μιχάλης Λάππας, Τάκης Παζαΐτης, την ΠΟΠΣΒ ο πρόεδρος κ. Μιχάλης Μαγειρίας, τη Δ/νση Αστυνομίας Τρικάλων ο αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Αλέξανδρος Αγραφιώτης και ο διοικητής τμήματος Τροχαίας κ. Κωστακόπουλος, καθώς και στελέχη των υπηρεσιών των συνδιοργανωτών φορέων.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων