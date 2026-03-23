Στις 2 Απριλίου οι “Λαζαρίνες 2026” από τον Δήμο Τρικκαίων

Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων «Λαζαρίνες 2026».

Η αναβίωση των εθίμων των Λαζαρίνων, λίγο πριν το Πάσχα, είναι πλέον ένας θεσμός με μεγάλη πολιτιστική σημασία για μαθήτριες σχολείων του Δήμου Τρικκαίων, που κάθε χρόνο συμμετέχουν καταρρίπτοντας τα προηγούμενα ρεκόρ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης, τις ώρες 09:00 – 12:30.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 2431353567 και 2431353568.

Από το γραφείο Τύπου