Στις 18 Δεκεμβρίου το Φιλανθρωπικό Gala Χορού για τη “Φλόγα”

Και το 2025 ο Δήμος Τρικκαίων διοργανώνει το φιλανθρωπικό χριστουγεννιάτικο Gala χορού για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων με νεοπλασματικές ασθένειες «Φλόγα».

Η πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκαίων ξεκίνησε το 2022 και έχει πλέον καταστεί θεσμός, ενώ συνοδεύεται και από bazaar, που διοργανώνεται για τον ίδιο λόγο.

Φέτος συμμετέχουν οι σχολές χορού «Επί σκηνής», Dance project, Γυμναστικός Σύλλογος «Ολύμπια, Dance Space», Γυμναστικός Σύλλογος «Αίγλη».

Το Gala θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης».

Από το γραφείο Τύπου