Στις εργασίες καθαρισμού στον Ασπροπόταμο η Χρύσα Ντιντή

Αυτοψία στα έργα της προσωρινής αποκατάστασης του οδικού δικτύου της περιοχής του Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων, που υλοποιούνται από την Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή.

Τη συνόδευσαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων Βάσω Ταμπακιώτη, ο εντεταλμένος Περιφερειακός σύμβουλος Άρης Κολιός και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κρανιάς Νίκος Σωτηρίου.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο προς την Τοπική Κοινότητα Στεφανίου και το οδικό δίκτυο μέχρι την Τοπική Κοινότητα Κρανιάς, όπως και της περιοχής στα Τρία Ποτάμια, τα οποία έχουν δοθεί στην κυκλοφορία προ του Πάσχα και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης του τμήματος του οδικού δικτύου Κρανιάς – Καλλιρρόης.

Μετά από την επιτόπια θεώρηση των εργασιών, εκτιμήθηκε ότι άμεσα θα δοθεί και αυτό το τμήμα σε κυκλοφορία για την προσωρινή πρόσβαση σύνδεσης της οδού Κρανιάς- Καλλιρρόης του Δήμου Μετεώρων, μήκους 5 χλμ περίπου, επιπλέον δέ, τοποθετώντας προκατασκευασμένη γέφυρα τύπου Bailey στο σημείο της υφιστάμενης γέφυρας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας- Π.Ε. Τρικάλων, προεξάρχοντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, από την πρώτη στιγμή και για δεύτερη φορά στη θητεία της αυτής Περιφερειακής Αρχής, με άμεση χρηματοδότηση και για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργικότητας των κατεστραμμένων υποδομών, έχει κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς, που αφορούν πρωτίστως στην ασφάλεια της ζωής των κατοίκων και στη προσβασιμότητα των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής.

Ωστόσο, επισημαίνεται η ανάγκη για ένα άμεσο σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανθεκτικότητας του ορεινού όγκου του Ασπροποτάμου, η ευθύνη του οποίου ανήκει στην κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο Υποδομών.