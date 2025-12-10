Στις Βρυξέλλες ο Σκρέκας με ατζέντα τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και λύσεις στο στεγαστικό

Ένα έντονα παραγωγικό και δυναμικό διήμερο εργασιών, είχε στις Βρυξέλλες ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.) που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου. Στην ατζέντα της συνεδρίασης κυριάρχησαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στα κράτη-μέλη, καθώς και οι αυξανόμενες πιέσεις στο ζήτημα της στέγασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τις παρεμβάσεις του, ο κ. Σκρέκας ανέδειξε, ενώπιον του Προέδρου του Ε.Λ.Κ. Manfred Weber και των μελών της Πολιτικής Συνέλευσης, τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής για τους Ευρωπαίους αγρότες. Τεκμηρίωσε ότι η υψηλή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενα λιπάσματα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις δύο χώρες και τη μείωση της παραγωγής λιπασμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει οδηγήσει σε έντονη άνοδο των τιμών των αγροτικών εφοδίων και, συνακόλουθα, σε αύξηση του κόστους παραγωγής. Υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής, με παρεμβάσεις που θα συγκρατούν το κόστος των απαραίτητων εισροών και θα ενισχύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση σε λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ασφάλεια εφοδιασμού.

Ειδική αναφορά έγινε και στο ζήτημα της στέγασης, το οποίο απασχολεί ολοένα και περισσότερους πολίτες σε πολλά κράτη-μέλη. Ο Γραμματέας παρουσίασε αναλυτικά το πλαίσιο πολιτικών της Κυβέρνησης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, το οποίο στηρίζεται σε δύο συμπληρωματικούς άξονες.

Ο πρώτος άξονας αφορά την ενδυνάμωση της διαθεσιμότητας κατοικιών, μέσω προγραμμάτων όπως το «Σπίτι Μου Ι» και «Σπίτι Μου ΙΙ», του «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για την αξιοποίηση κενών διαμερισμάτων, της επιβολής περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε περιοχές με έντονη ζήτηση στέγης, καθώς και της δυνατότητας μετατροπής επαγγελματικών και βιομηχανικών κτιρίων σε κατοικίες.

Ο δεύτερος αφορά την ενίσχυση των νοικοκυριών μέσω επιδότησης ενοικίου έως 800 ευρώ μηνιαίως, με πρόσθετη στήριξη 50 ευρώ για κάθε παιδί, με στόχο την ουσιαστική ανακούφιση οικογενειών και νέων που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος στέγασης.

Όπως επεσήμανε, ο συνδυασμός πολιτικών αύξησης της προσφοράς στέγης και στοχευμένης στήριξης των ενοικιαστών συνιστά ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πρόκλησης.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Σκρέκας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Έλληνα Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, καθώς και με τους ευρωβουλευτές Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Ελεονώρα Μελέτη, Μανώλη Κεφαλογιάννη και Δημήτρη Τσιόδρα. Επιπλέον, συναντήθηκε με στελέχη της Γραμματείας Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων Υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Νέας Δημοκρατίας και με τη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Βρυξελλών, τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην παρουσία και εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.