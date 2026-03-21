Στις Βρυξέλλες ο Κώστας Σκρέκας για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Καλεσμένος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, ήταν ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος βρέθηκε στις Βρυξέλλες, μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις επετειακές εκδηλώσεις.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, ο Κώστας Σκρέκας συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα, με τον οποίο συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας απέναντι στον πόλεμο, καθώς και για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, ενεργειακής ασφάλειας και μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με την Tinne Van der Straeten, πρώην Υπουργό Ενέργειας του Βελγίου και Πρόεδρο του WindEurope, του ευρωπαϊκού συνδέσμου για την προώθηση της αιολικής ενέργειας, με την οποία συζήτησαν για κρίσιμα ενεργειακά ζητήματα, υπενθυμίζοντας την πολύ στενή συνεργασία που ανέπτυξαν οι δυο τους, σε κυβερνητικό επίπεδο, κατά την ενεργειακή κρίση του 2022-23.

Οι εκδηλώσεις ανέδειξαν τον διαχρονικό ρόλο του ΕΛΚ στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ευρώπης, με βάση αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός και η ενότητα, με επίκεντρο πάντα μια Ευρώπη πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών της.