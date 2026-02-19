Στη Χρύσα η ηγεσία της τοπικής αστυνομίας

Την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά την Τετάρτη 18/02/2026, ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, συνοδευόμενος από τον νέο Υποδιευθυντή Αλέξανδρο Αγραφιώτη.

Η Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη τον κ. Καππά για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, όπως επίσης και τον νέο Υποδιευθυντή, ευχόμενη δύναμη και κάθε επιτυχία στο σημαντικό και δύσκολο έργο που καλούνται να επιτελέσουν.

Η Αντιπεριφερειάρχης εξήρε την μέχρι τώρα συνεργασία τους με τον κ. Καππά ως αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, όπως επίσης το ίδιο εξέφρασε και ο νέος Διευθυντής, για την έως σήμερα συνεργασία τους.

Αμφότεροι και σε συνέχεια της μέχρι τώρα επιτυχούς συνεργασίας, επιβεβαιώθηκε η βούληση για συνέχιση της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και του αισθήματος προστασίας των πολιτών στη Θεσσαλία.