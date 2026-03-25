Στη Χρυσομηλιά για την 25η Μαρτίου ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας

Στη Χρυσομηλιά Καλαμπάκας βρέθηκε την Τετάρτη για να τιμήσει την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, χειροκροτώντας τους λιγοστούς μαθητές που παρέλασαν με περηφάνια και καμάρι.

Είχε προηγηθεί η παρουσία του στη Θεία Λειτουργία και στην κατάθεση στεφάνων στο μνημείο ηρώων του χωριού.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφέρειας, “πρόκειται για μία συμβολική κίνηση, που στοχεύει στη στήριξη απομακρυσμένων περιοχών που ενστερνίζονται τη φιλοσοφία της Περιφερειακής Αρχής για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα σε περιόδους κρίσεων, ο Δημήτρης Κουρέτας επέλεξε να δώσει το παρόν στο ορεινό αλλά ζωντανό και δυναμικό χωριό της Καλαμπάκας, συνομιλώντας ταυτόχρονα με το προεδρείο της Τοπικής Κοινότητας και τους κατοίκους της περιοχής”.