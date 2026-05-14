Στη συγκρότηση συνεργείων δίωξης αγριογούρουνων προχωρά το Δασαρχείο Τρικάλων

Στη συγκρότηση συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων προχωρά το Δασαρχείο Τρικάλων, καθώς ο αυξημένος πληθυσμός τους προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και ζητήματα δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 15 Μαΐου έως και τις 19 Αυγούστου 2026 συνεργεία θα δραστηριοποιούνται σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις πολλών περιοχών του νομού, μεταξύ των οποίων η Φαρκαδόνα, το Γριζάνο, το Πετρωτό, η Οιχαλία, η Πηνειάδα, το Ζάρκο, ο Παλαιόπυργος, η Ράξα, το Πετρόπορο, το Αρδάνι, το Ρίζωμα, ο Πλάτανος, ο Παραπόταμος, η Φήκη, ο Άγιος Βησσαρίωνας, οι Γόμφοι και άλλες κοινότητες.

Σκοπός του μέτρου είναι η μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων μέσω θήρας, με χρήση κυνηγετικών όπλων και σκύλων ιχνηλατών, ώστε να περιοριστούν οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή αλλά και οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τη δημόσια ασφάλεια.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη και Κυριακή, από μισή ώρα πριν την ανατολή έως μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου, υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου Τρικάλων και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας.

Το Δασαρχείο εφιστά την προσοχή σε αγρότες, κτηνοτρόφους και πολίτες που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.