Στη Σαμαρίνα Καραμανλής – Νατάσα

Στη Σαμαρίνα Γρεβενών βρέθηκε για τα Χριστούγεννα ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μαζί με την σύζυγο του η Νατάσα Παζαΐτη, συνοδευόμενοι από άτομα του στενού οικογενειακού και φιλικού τυους περιβάλλοντος.

Το ζεύγος Κώστα Καραμανλή- Νατάσας Παζαϊτη βρέθηκαν στο ονομαστό βλαχοχώρι της Πίνδου σε μια ιδιωτικού χαρακτήρα επίσκεψη, αφού η Σαμαρίνα αποτελεί πέρα από τον αγαπημένο προορισμό του ζευγαριού και τόπο καταγωγής της κ. Παζαϊτη, η οποία ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα από την γη των προγόνων της και φωτογραφήθηκε με φίλες της στη πλατεία του χωριού, όπως και ο πρώην Πρωθυπουργός με φίλους του ιδιοκτήτες παραδοσιακής ταβέρνας της Σαμαρίνας.

Δ.Π. trikalaonline.gr