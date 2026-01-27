Στη Ρένα Καραλαριώτου ο Διοικητής της Δομής στο Κουτσόχερο

Τον Διοικητή της Ελεγχόμενης Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στο Κουτσόχερο Λάρισας, κ. Χρήστο Χατζησαλάτα, τον κ. Φώτη Σαμούτη, υπεύθυνο προγράμματος απασχόλησης μεταναστών του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τον κ. Κώστα Παπαθανασίου, συνεργάτη από την Δομή του Κουτσόχερου, δέχθηκε στο γραφείο της η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου.

Ο κ. Χατζησαλάτας και ο εκπρόσωπος της ΔΟΜ, ενημέρωσαν την Γενική Γραμματέα για το Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, δεδομένου πως η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ανήκει οργανικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η κα Καραλαριώτου ενημερώθηκε πιο συγκεκριμένα για όλες τις πτυχές του προγράμματος, καθώς έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην διττή του σπουδαιότητα, δεδομένου ότι, από τη μια δίνει τα κίνητρα σε εκείνους τους αλλοδαπούς που θέλουν να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας, λαμβάνοντας εργασιακή εμπειρία και από την άλλη βοηθώντας τις επιχειρήσεις να δώσουν λύση στο αυξημένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε και ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Αλλοδαπών, κ. Θεόδωρος Γέρακας.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης:

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υλοποιεί το έργο «Προώθηση της Ένταξης του Προσφυγικού Πληθυσμού στην Αγορά Εργασίας», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Στο πλαίσιο του έργου, καλούνται επιχειρήσεις και φορείς να συμμετάσχουν ως πάροχοι αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης για ωφελούμενους/ες του προγράμματος στους εξής τομείς:

Γεωργικός

Κατασκευαστικός / Τεχνικός

Τουριστικός

Τομέας ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης (π.χ. μεταποίηση, μόδα, κλωστοϋφαντουργία, κομμωτική, αισθητική/μακιγιάζ).

Η πρακτική άσκηση έχει συνολική διάρκεια 270 ωρών.

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει 80 ώρες εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, εκ των οποίων 40 ώρες εστιάζουν σε βασική επαγγελματική ορολογία, προσαρμοσμένη στον εκάστοτε παραγωγικό τομέα. Παραλλήλως, τα μαθήματα περιλαμβάνουν στοιχεία κοινωνιοπολιτισμικού υποβάθρου της χώρας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Ο ΔΟΜ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την επαλήθευση όλων των απαραίτητων εγγράφων των ωφελούμενων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΑ, πιστοποιητικό εμβολιασμού κλπ.), ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ομαλή υπογραφή της σύμβασης πρακτικής άσκησης με τον εκάστοτε πάροχο.

Οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται με καμία διοικητική ή οργανωτική διαδικασία. Ο ΔΟΜ διαχειρίζεται πλήρως το σκέλος της επιλογής και προετοιμασίας των ωφελούμενων, ενώ παράλληλα ενημερώνει εγκαίρως τους παρόχους για τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων ανά τομέα. Την αποζημίωση της πρακτικής άσκησης θα τη λάβουν οι ασκούμενοι, χωρίς οι επιχειρήσεις να εμπλέκονται στη διαδικασία, με τη μοναδική υποχρέωση να τηρείται και να ενημερώνεται σωστά και καθημερινά το βιβλίο πρακτικής άσκησης. Η άσκηση θα είναι 5ήμερη, 8 ώρες ημερησίως, εκτός Κυριακής, αργιών και βραδυνών ωρών (22:00-06:00).

Λεπτομέρειες θα βρουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1Β΄ 4553/2025, συνημμένο, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση του Τομέα της Πρακτικής Άσκησης για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα κριτήρια επιλογής εργοδοτών και ωφελούμενων, οι όροι υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, η καταβολή αποζημίωσης και ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων καθώς και το ανώτατο όριο θέσεων πρακτικής άσκησης ανά εργοδότη.

Άμεσος σύνδεσμος υποβολής αίτησης: https://greece.iom.int/do-business-us-procurement

Τηλ. επικοινωνίας ΔΟΜ: 693785731