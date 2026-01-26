Στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών ο Τρικαλινός Ταξίαρχος Δημήτρης Μήτραινας

O Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Δημήτριος Μήτραινας κρίθηκε διατηρητέος στο βαθμό του Ταξιάρχου και μετακινείται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ως Διευθυντής.

Σε ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Σχεδόν 23 χρόνια από θέσεις ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να είμαι συνεπής στο καθήκον και την αποστολή μου, με ένα αμάλγαμα στιγμών, συμβάντων, γεγονότων και αποφάσεων, που συνοψίζονται σε μια κοινή συνισταμένη: την προτεραιότητα της ασφάλειας και της προσφοράς στον πολίτη με αρωγό τη Σύγχρονη Αστυνομία και κινητήριο δύναμη το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσής μας, το οποίο σέβομαι απόλυτα και είμαι ευγνώμων και περήφανος για όσα καταφέραμε μαζί, με αγωνίες, χαρές, λύπες, μάχες, πάθος, αφοσίωση, αυταπάρνηση, παροτρύνοντάς τους να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, ήθος και αποφασιστικότητα την κοινωνική προσφορά ανιδιοτελώς και αμφοτερόπλευρα ως αστυνομικοί και ως άνθρωποι.

Προσπάθησα, με μηχανισμούς εξωστρέφειας να αναδείξω το κοινωνικό πρόσωπο της Αστυνομίας, φιλικό και ανθρώπινο, με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης με τον πολίτη, την εξασφάλιση αρμονικών κοινωνικών σχέσεων και την εγκαθίδρυση ανθρωπιστικού πνεύματος.

Αισθάνομαι, επιπλέον, την ανάγκη να εκφράσω τις πιο θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες μου σε όλες τις θρησκευτικές, πολιτικές, στρατιωτικές, δικαστικές, εκπαιδευτικές και λοιπές Αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για την αγαστή συνεργασία μας και την συμπαράστασή τους στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε., οι οποίοι με τη δημοσιογραφική τους δεοντολογία αποτύπωναν με αντικειμενικό τρόπο και δίκαιη κριτική τα αστυνομικά θέματα, συμβάλλοντας στη δημιουργία και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Η υπηρεσιακή μου πορεία θα συνεχιστεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών ως Διευθυντής, όπου θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στα νέα μου καθήκοντα αποτελεσματικά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επάξια των προσδοκιών της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, που με εμπιστεύθηκε».

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ταξίαρχος Δημήτριος Μήτραινας του Σωτηρίου γεννήθηκε στην Καλαμπάκα Τρικάλων το έτος 1977. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων.

Εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων το έτος 1995 και αποφοίτησε το έτος 1999. Υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Επί σειρά ετών διετέλεσε προϊστάμενος της Δίωξης Ναρκωτικών και Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Τρικάλων. Την τελευταία τετραετία εκτελούσε καθήκοντα Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων.

Είναι πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης και κατέχει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα:

α) «Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας» της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας και

β) «Εφαρμοσμένη κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιώντας σχετική διατριβή-έρευνα συσχέτισης φυσικής κατάστασης αστυνομικών ΔΙ.ΑΣ. με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποδοτικότητα.

Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια – εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό σε διάφορα αστυνομικά αντικείμενα (επιστημονική και ανακριτική διαχείριση περιστατικών ασφαλείας, επιχειρησιακή αντιμετώπιση υποθέσεων ναρκωτικών, παράνομη διακίνηση ανθρώπων, τρομοκρατία και εξτρεμισμό, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, διαχείριση ανήλικων παραβατών και ανήλικων θυμάτων, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης ψυχιατρικών περιστατικών, εκσυγχρονισμό αστυνομικών σχολών στα πλαίσια της Ε.Ε., αστυνομική διαμεσολάβηση κ.α.), καθώς και σε θέματα διοίκησης, ψυχολογίας και πληροφορικής Είναι πιστοποιημένος επαγγελματικής επάρκειας διαχειριστή κινδύνων (Risk Manager του ν.4795/2021) και απόφοιτος της Σχολής Αλεξιπτωτιστών των Ελλήνων Αεροδυτών. Είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικής και ιταλικής γλώσσας.

Είναι εκπαιδευτής της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αυτοπροστασίας και οπλοτεχνικής από το έτος 2004, διδάσκοντας επί 3ετίας στη Σχολή Αστυφυλάκων και στα στελέχη ασφάλειας προσώπων και υποδομών του Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων.

Κατέχει την ειδικότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή της Ελληνικής Αστυνομίας από το έτος 2006 εκτελώντας επί 5ετίας καθήκοντα προϊσταμένου της ομάδας διαπραγματευτών Θεσσαλίας

Αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε αστυνομικά θέματα από το 2014.

Πραγματοποίησε ενημερωτικές-επιμορφωτικές διαλέξεις για θέματα ναρκωτικών, παραβατικότητα ανηλίκων, ενδοοικογενειακής βίας, ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, πρόληψη και καταστολή εγκληματικότητας.

Συντόνισε και συμμετείχε σε πολλές αστυνομικές επιχειρήσεις σύλληψης επικινδύνων κακοποιών και εξιχνιάσεις σοβαρών υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος, διακίνησης-εμπορίας ναρκωτικών, ανθρωποκτονιών, ληστειών, διακεκριμένων κλοπών, καθώς και στη διαχείριση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και πυρκαγιές.

Για την υπηρεσιακή του απόδοση του έχουν απονεμηθεί δεκάδες ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.