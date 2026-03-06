Στη Διάβα ο νέος Διοικητής της ΣΜΥ, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κωτάκος

Στη Διάβα βρέθηκε χθες ο νέος Διοικητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κωτάκος, πραγματοποιώντας μια φιλική επίσκεψη στην περιοχή συναντώντας αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Ταξίαρχος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους κουμπάρους του, Δημήτρη και Νικόλα Αβραμόπουλο, στο καφέ ΟΞΥΝΟΝΟ, όπου η συζήτηση κινήθηκε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.

Στην παρέα βρέθηκαν ακόμη ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων Αθανάσιος Ρουστάνης, η δημοτική σύμβουλος κα Φροσυνάκη, καθώς και αρκετοί φίλοι και γνωστοί της περιοχής, με τους οποίους αντάλλαξαν απόψεις και νέα.

Η συνάντηση είχε χαλαρό και φιλικό χαρακτήρα, με τον νέο Διοικητή της ΣΜΥ να δέχεται ευχές για καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Νικόλαος Γκιάτας (Μούρης), stagonnews.gr